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Де Бур хочет, чтобы «Кристал Пэлас» перестал бороться за выживание

27 июня 2017, вторник. 10:13. Футбол

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур объявил, каких целей он хочет достичь в стане лондонского клуба. Накануне «Кристал Пэлас» заключил контракт с 47-летним голландским специалистом на три года.

«Этот клуб может расти, потому что клубы АПЛ могут тратить много денег. Мы будем это использовать. У нас есть шансы стать середняком чемпионата, нам не нужно постоянно вести борьбу за выживание. Мы хотим стать клубом, чьё место в Премьер-лиге не будет оспариваться.

У меня есть собственный тренерский стиль, но я хочу, чтобы мы играли в доминирующий футбол, когда есть возможность. Если каждый будет хорошо делать свою работу, мы сделаем это. Сейчас все клубы могут играть по разным схемам и стилям, но есть время, чтобы научить игроков", — цитирует де Бура официальный сайт клуба.

Франк де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»
Источник: Официальный сайт "Кристал Пэлас" Сообщить об ошибке
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Кристал Пэлас Франк де Бур
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27 июня 2017, вторник
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