К чемпионату мира—2018 построено более 7 тыс. километров дорог

Председатель временной комиссии при Совете Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в России чемпионата мира, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Андрей Кутепов подвёл первые итоги работы комиссии.
«Комиссия была создана в 2015 году. Результатами работы были нововведения: транспортная доступность, льготный проезд. Были введены 262 поезда, получено более 50 тыс. заявок на проезд, организована медицинская помощь. За 10 дней до начала и после всё действует. На этом сосредоточена основная работа комиссии.
Остальные города, участвующие в чемпионате мира, готовы почти на 100%. Конечно, ещё есть недостатки, но мы помогали и продолжаем помогать, находим точки соприкосновения между ведомствами. Все увидят результаты подготовки в начале 2018 года. Да, после Кубка конфедераций видны недочёты. Но мы работаем, меняемся, улучшаемся.
Мы рассматриваем дальнейшее использование всех объектов, задействованных на чемпионате мира. Мы предусматриваем все моменты: например, достаточное ли освещение, подогрев поля для дальнейших тренировок для детей. Это всё предусматривает развитие футбола нашей страны.
Когда проходит любое международное состязание, есть взаимодействие со всеми структурами. Больше количество приезжих людей, которые хотят получить удовольствие. Должен быть уровень доступности на стадионе. Мы видим, как всех встречают. Вся работа, может быть, не очень видна, но она есть. Мы обеспечиваем максимальный комфорт.
На ЧМ будет задействовано 262 поезда для бесплатного проезда по паспорту болельщика. Это уровень высокой безопасности. На следующий год будет большое количество людей. Мы обеспечиваем всё, вплоть до шаговой доступности. Со всеми странами, которые участвуют в Кубке конфедераций, мы сотрудничаем. Мы видим, как происходят стычки, бывают агрессивные болельщики. В отношении каждой команды происходит работа, с каждой из них.
16 стадионов подготовлены к чемпионату мира, более 7 тыс. километров дорог построены. Будут ещё введены изменения, но они не сильно будут отражаться на бюджете. Основные моменты уже ясны. Может быть, и будут поправки от ФИФА. А так, в основном всё уже подготовлено, основные вложения уже сделаны. Регионы, которые уже подготовлены, может быть, там можно будет увидеть недостатки, но они будут несущественны", — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.