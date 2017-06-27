Литюшкин: после ЧМ все дома будут переданы городу под жильё для обычных людей

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин подвёл итоги работы комиссии, которая оценила подготовку к чемпионату мира 2018 года.
«Проверка, проведённая комиссией во главе с Мутко, дала определённую оценку. Уровень исполнения около 70%. До 1 октября практически завершится вся работа. Возьмём в качестве примера «Мордовия-Арена». После завершения подготовки, стадион будет перетрансформирован. Число посадочных мест уменьшится до 30 тысяч, а освободившаяся зона будет занята тренировочной базой, магазинами, раздевалками и так далее.
Чемпионат мира — это соревнования мирового уровня. Требования ФИФА обязывают повышать уровень города — нужно улучшать дороги, медицину и другие важные объекты.
В каждом регионе подготовлены соответствующие мероприятия, согласованные с силовыми структурами, Министерством внутренних дел. Они обеспечивают безопасность для всех болельщиков. Внедряется новая техника пропускных режимов. Каждый регион будет соответствовать тем требованиям, которые будут обсеспечивать лучшую безопасность для всех.
Саранск туристически популярен. Для такого небольшого города 17 гостиниц по 3-5 звёзд — это неплохо. Сейчас строятся 4 гостиницы и ещё несколько домов. И в домах, и в гостиницах будут размешаться болельщики. После проведения ЧМ все дома будут переданы городу под жильё для обычных людей, для людей, живущих в ветхом жилье. Также многие квартиры будут проданы», — передаёт слова Литюшкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.