«Боруссия» Д может приобрести мексиканца Корону, если У. Дембеле покинет клуб

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» проявляют интерес к нападающему «Порту» Хесусу Короне, сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника немецкий клуб попытается приобрести мексиканского футболиста, если потеряет форварда Усмана Дембеле. В последнее время немецкие СМИ неоднократно сообщали о том, что Дембеле хочет покинуть «Боруссию». Желание игрока в основном обусловлено тем, что Томас Тухель по окончании последнего сезона покинул пост главного тренера. В услугах Дембеле, в частности, заинтересована «Барселона».
Корона в минувшем сезоне принял участие в 29 матчах чемпионата Португалии, став автором 3 голов.