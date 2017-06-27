А. Кутепов: в ФИФА идёт работа по удешевлению цен на билеты

Председатель временной комиссии при Совете Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в России чемпионата мира, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Андрей Кутепов рассказал о подготовке к турниру.
«В ФИФА идёт работа по удешевлению цен на билеты. Люди хотят приходить на стадионы. Нужно, чтобы билеты были доступнее. Если мы будем видеть полные стадионы, мы будем рады. Болельщическая культура развивается. Посещаемость возрастает. Чем больше людей будет ходить на стадионы, тем сильнее будет развиваться скоро в стране. ФИФА пойдёт навстречу, стадионы будут полные.
В Санкт-Петербурге улучшаются гостиницы, а вместе с этим увеличивается номерной фонд и приток туристов. Это город привлекает и русских гостей, и людей из других стран, как это было на Кубке конфедераций.
Готовность города Казань очень высокая. Там хорошо готовая инфраструктура. Этот город практически на самом высоком уровне", — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.