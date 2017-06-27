Полуфинал КК-2017 Португалия — Чили будут судить иранские судьи

Иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани будет судить полуфинальный матч Кубка конфедераций—2017 между сборными Португалии и Чили, сообщает официальный сайт ФИФА. Встреча пройдёт в среду, 28 июня, на «Казань-Арене» и начнётся в 21:00 мск.
Помогать Фагани будут судьи на линиях Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, резервным арбитром является Фахад Аль Мирдаси из Саудовской Аравии. Рефери-видеоассистентами на матч назначены Равшан Ирматов из Узбекистана, Абдула Альшалваи (Саудовская Аравия) и американец Джайр Марруфо.