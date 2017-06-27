Участие Бернарду Силвы в матче с Чили маловероятно, Геррейро точно не сыграет

Сборная Португалии продолжает подготовку к матчу 1/2 финала Кубка конфедераций с Чили. Встреча состоится 28 июня в Казани. Полузащитник Бернарду Силва тренируется индивидуально. Его участи в полуфинальном матче крайне маловероятно, — сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Точно не сыграет защитник Рафаэль Геррейро, а также дисквалифицированный Пепе. Силва получил травму в матче с командой Новой Зеландии (4:0), а Геррейро — в матче со сборной России (1:0).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – 21:00 мск.
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