Защитник Зайцев продлил контракт с «Амкаром» на три года

Центральный защитник «Амкара» Николай Зайцев продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на три года. 28-летний игрок провёл в «Амкаре» два сезона, и следующий матч станет для него 50-м в составе красно-чёрных в РФПЛ.
«Коля – из тех людей, без кого просто не представить нынешний «Амкар». И в той же самой степени он тоже не представляет себя без «Амкара». Надеюсь, у Зайцева впереди много хороших матчей за нашу команду, а у тренеров и руководителей клуба – минимум головной боли за наш центр обороны. Николай не случайно показывает свой лучший футбол за всю карьеру именно в Перми. Он встретил в Перми будущую супругу, а ныне маму его сына. Про таких людей, как Зайцев, говорят: надёжен и на поле, и в жизни, они всегда были опорой «Амкара», и эта традиция должна продолжаться», — цитирует пресс-служба «Амкара» исполнительного директора клуба Дениса Маслова.