Бутенко: в видеоповторах не всё так хорошо, как хотелось бы

Зампредседателя судейского комитета Российского футбольного союза, судья международной категории Андрей Бутенко поделился мнением о видеоповторах.
«У главы департамента судейства РФС – один взгляд, у Валерия Карпина – другой. У меня, возможно, третий. В видеоповторах не всё так хорошо, как хотелось бы. Я более лояльно к ним отношусь. Вижу в этом положительные составляющие. Но пока система не отработана до конца, есть большие вопросы – именно по определению качества судейства, решения арбитра. Потому что одни эпизоды рассматриваются, другие — нет. Говорить о каких-то конкретных плюсах или минусах не имеет смысла. Пусть всё идёт, как идёт. Если в ФИФА заинтересованы в развитии данного вмешательства в работу арбитра, то, значит, время покажет. Лично я отношусь к этому лояльно и вижу больше плюсов, чем минусов. И это моё мнение.
В споре противников и защитников системы видеоповторов невозможно найти баланс и сохранить его, потому что ФИФА сейчас только в самом начале пути по данному факту внедрения видеоповторов. Всё это должно быть отработано, и минимум через два года можно будет говорить о какой-то конкретике», — цитирует Бутенко «Национальная служба новостей».