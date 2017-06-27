Полузащитник «Зенита-2» Евсеев подпишет контракт с «Уралом»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев продолжит карьеру в «Урале». 30 июня у футболиста закончится контракт с петербургским клубом. По окончании соглашения Евсеев на правах свободного агента перейдёт в «Урал», с которым подпишет трёхлетний контракт.
В минувшем сезоне Алексей Евсеев принял участие в 28 матчах за «Зенит-2» в ФНЛ (25 в основном составе) и забил 8 голов.
23-летний полузащитник является воспитанником «Зенита». На счету Евсеева 7 матчей за первую команду сине-бело-голубых.
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