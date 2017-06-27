Семья Доннаруммы посоветовала ему остаться в «Милане»

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может задержаться в команде на более длительный срок. Контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и Доннарумма ранее сообщил, что не будет продлевать соглашение.
Агент игрока Мино Райола должен встретиться с руководством россонери, чтобы провести очередные переговоры. Семья Доннаруммы в свою очередь советует вратарю остаться в «Милане».
Ранее спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли сообщил, что переговоры с Доннаруммой протекают спокойно и уверенно.
Монтелла: Доннарумма заслуживает, чтобы «Милан» подождал его решения