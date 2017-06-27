Джан: у Германии не такой опытный состав, как у Мексики, но мы голодны до побед

Защитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от полуфинала Кубка конфедераций с командой Мексики (29 июня), а также признался, что не считает себя ветераном своей сборной.
«Отлично, что сборная Германии осталась в Сочи — нас ждёт сложный полуфинал. Отлично, что мы остались в Сочи — можем спокойно готовиться, не летать. Состав у нас не такой опытный, как у Мексики, но мы голодны до побед. Это важно. Считаю, Германия изначально была в числе фаворитов, и мы своей игрой в групповом турнире доказали, что сильны даже без наших главных звёзд.
Конечно, я не ветеран сборной. Сколько я провёл матчей за сборную? Чуть больше 10. Но всё равно стараюсь помогать парням, которые в команде впервые. Лидер нашей команды — Дракслер. Он не самый громкий на поле, но своей игрой ведёт всех за собой. Он всегда полон страсти и желания. Юлиан опытен, даёт много советов", — передаёт слова 23-летнего игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.