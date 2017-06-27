Месси не пригласил на свою свадьбу Марадону

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу бывшего главного тренера национальной команды Диего Марадону, сообщает Mundo Deportivo.
Марадона «попал в опалу» наряду с президентом каталонского клуба Хосе Марией Бартомеу и экс-наставником сине-гранатовых Луисом Энрике.
Марадона и Месси работали в «альбиселесте» в период с 2008 по 2010 год, когда Марадона руководил командой.
Свадьба Месси состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где он родился. Женой футболиста сборной Аргентины станет Антонелла Роккуццо, которая является матерью его двух сыновей.