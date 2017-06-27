И. Попов: две тяжёлые тренировки в день? А что нам, плакать, что ли?

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал об условиях, которые созданы для красно-белых на подготовительном сборе, который проходит в австрийском Филлахе.
«Две тяжёлые тренировки в день, а мы шутим? А что надо делать, плакать, что ли? Чемпионы России (Улыбается.) Здесь всегда очень хорошие условия для сборов. Питание, поля, персонал, который организовывает сборы. Но в Тарасовке по-любому лучше», — сказал болгарин в интервью клубному телевидению.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе на сборе «Спартака»