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И. Попов: две тяжёлые тренировки в день? А что нам, плакать, что ли?

27 июня 2017, вторник. 13:50. Футбол

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал об условиях, которые созданы для красно-белых на подготовительном сборе, который проходит в австрийском Филлахе.

«Две тяжёлые тренировки в день, а мы шутим? А что надо делать, плакать, что ли? Чемпионы России (Улыбается.) Здесь всегда очень хорошие условия для сборов. Питание, поля, персонал, который организовывает сборы. Но в Тарасовке по-любому лучше», — сказал болгарин в интервью клубному телевидению.

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Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе на сборе «Спартака»
Источник: Официальный канал ФК "Спартак" (Москва) в YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Ивелин Попов
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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