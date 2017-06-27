Левников, Вилков и Матюнин делегированы для обслуживания матчей Лиги Европы

Три бригады российских арбитров были делегированы для обслуживания матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч между «Железничаром» и «Зетой» доверено обслуживать Кириллу Левникову. Ассистенты рефери – Вячеслав Семёнов, Рашид Абусуев. Четвёртый арбитр – Владимир Москалёв.
На встрече «Ширак» — «Горица» будет работать бригада Михаила Вилкова. Ассистенты рефери – Дмитрий Чельцов, Алексей Воронцов. Четвёртый арбитр – Владимир Сельдяков.
Стартовый свисток в матче «Младость Лучани» — «Интер» Баку даст Алексей Матюнин. Ассистенты рефери – Антон Кобзев, Алексей Лунёв. Четвёртый арбитр – Евгений Турбин.
Все матчи состоится 29 июня.
Расписание матчей первого квалификационного раунда ЛЕ можно посмотреть на «Чемпионате».