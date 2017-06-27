Мейрелеш: если Роналду покинет «Реал», то АПЛ – лучшее место для него

Бывший полузащитник сборной Португалии Раул Мейрелеш считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду мог бы с успехом выступать в АПЛ. Мейрелеш сказал это в контексте последних событий, связанных с Роналду и выдвинутых против него обвинений испанской прокуратуры.
«Конечно, Премьер-лига – идеальное место для Роналду, он уже успешно выступал там. Думаю, если Роналду покинет «Реал», то АПЛ – лучшее место для него. Он играл за «Манчестер Юнайтед» и мог бы вернуться в этот клуб. Но он также мог бы играть в «Челси» и в любом другом клубе Англии», — цитирует Мейрелеша Sky Sports.
Роналду, в частности, обвиняется в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн и даже думает о том, чтобы покинуть «Королевский клуб». Однако после последнего интервью президента «сливочных» Флорентино Переса он может пересмотреть свою позицию.