Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

М. Диас: чилийцы в курсе, кто такой Роналду, он потрясающий и опасный футболист

27 июня 2017, вторник. 14:15. Футбол

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас в преддверии полуфинала Кубка конфедераций с командой Португалии высказал мнение о лидере португальской сборной Криштиану Роналду.

«Мы в курсе, кто такой Роналду. Он потрясающий и в то же время опасный футболист. Криштиану провёл выдающийся сезон, и сейчас он с теми же силами его возобновит. Трудно сказать, как Роналду будет играть. Мы постараемся лишить его пространства для манёвра, намерены дать ему мало шансов.

Для нашей сборной было важно приехать на Кубок конфедераций в качестве победителей Кубка Америки, ведь это всегда добавляет оптимизма и уверенности в силах. В целом Чили дружная команда. Конечно, за нас выступают Видаль, Санчес, но мы сильны в первую очередь как коллектив", — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.

Марсело Диас: участие Алексиса добавляет сборной Чили уверенности
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Криштиану Роналду
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
14:30 Тарханов: Ильину ещё работать и работать, о «Зените» даже не думаем
14:30 Роналду, Пепе, Куарежма, Нани – в фоторепортаже с тренировки сборной Португалии
14:18 Зюганов: Россия слабо сыграла на Кубке конфедераций. Стыдно, стыдно, стыдно
14:15 М. Диас: чилийцы в курсе, кто такой Роналду, он потрясающий и опасный футболист
14:13 «Токио Верди» предложил контракт Тотти
14:02 Мейрелеш: если Роналду покинет «Реал», то АПЛ – лучшее место для него
13:59 Марсело Диас: участие Алексиса добавляет сборной Чили уверенности
13:52 Левников, Вилков и Матюнин делегированы для обслуживания матчей Лиги Европы
13:50 И. Попов: две тяжёлые тренировки в день? А что нам, плакать, что ли?
13:36 Костакурта посоветовал Доннарумме остаться в «Милане»
13:33 Агент: «Зенит» интересуется Тельо, но у петербуржцев есть конкурент из России
13:29 Пицци: сборная Чили будет стремиться навязать Португалии свой футбол
13:20 Сборная Португалии обратилась к болельщикам на русском языке
13:19 «Славия» может усилить состав экс-полузащитником «Зенита» Данни
13:09 ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Интера» Меделю
13:03 Месси не пригласил на свою свадьбу Марадону
12:51 Джан: у Германии не такой опытный состав, как у Мексики, но мы голодны до побед
12:50 Джан: Салах – классное приобретение для «Ливерпуля»
12:48 Карамбё: Варан должен заботиться о своём физическом состоянии
12:46 «Бавария» включилась в гонку за Паредеса, которым интересуется «Зенит»
12:35 Семья Доннаруммы посоветовала ему остаться в «Милане»
12:34 Полузащитник «Зенита-2» Евсеев подпишет контракт с «Уралом»
12:32 Аллегри: в перерыве матча с «Реалом» сделал бы две-три замены
12:25 Бутенко: в видеоповторах не всё так хорошо, как хотелось бы
12:23 Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в «Жироне»
12:14 «Рома» согласовала с «Фейеноордом» трансфер Карсдорпа за € 17 млн
12:12 А. Пронин: надеемся провести тестовый матч в «Лужниках» в ноябре при аншлаге
12:07 «Бавария» намерена забрать полузащитника «Шальке-04» Горецку летом 2018 года
12:01 Защитник Зайцев продлил контракт с «Амкаром» на три года
11:55 Торил: Морате будет сложно попасть на ЧМ-2018, если он останется в «Реале»
11:52 Рэпер Guf: я не болею за «Спартак»
11:47 Бен Хаим стал одноклубником Караваева в «Спарте»
11:43 Участие Бернарду Силвы в матче с Чили маловероятно, Геррейро точно не сыграет
11:30 Полуфинал КК-2017 Португалия — Чили будут судить иранские судьи
11:28 Эззатолахи присоединился к «Ростову» на сборах в Австрии
11:10 Д. Кузнецов: отдал «Рубину» три года, а как будто меня и не было в клубе
11:02 А. Кутепов: в ФИФА идёт работа по удешевлению цен на билеты
11:00 «Боруссия» Д может приобрести мексиканца Корону, если У. Дембеле покинет клуб
10:59 Литюшкин: после ЧМ все дома будут переданы городу под жильё для обычных людей
10:56 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Найнгголана € 45 млн
10:53 К чемпионату мира—2018 построено более 7 тыс. километров дорог
10:29 Туран не перейдёт в «Бешикташ»
10:26 Сорокин — о базировании сборных на ЧМ-2018: Подмосковье пользуется популярностью
10:21 Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»
10:13 Де Бур хочет, чтобы «Кристал Пэлас» перестал бороться за выживание
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017