М. Диас: чилийцы в курсе, кто такой Роналду, он потрясающий и опасный футболист

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас в преддверии полуфинала Кубка конфедераций с командой Португалии высказал мнение о лидере португальской сборной Криштиану Роналду.
«Мы в курсе, кто такой Роналду. Он потрясающий и в то же время опасный футболист. Криштиану провёл выдающийся сезон, и сейчас он с теми же силами его возобновит. Трудно сказать, как Роналду будет играть. Мы постараемся лишить его пространства для манёвра, намерены дать ему мало шансов.
Для нашей сборной было важно приехать на Кубок конфедераций в качестве победителей Кубка Америки, ведь это всегда добавляет оптимизма и уверенности в силах. В целом Чили дружная команда. Конечно, за нас выступают Видаль, Санчес, но мы сильны в первую очередь как коллектив", — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.