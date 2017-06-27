Зюганов: Россия слабо сыграла на Кубке конфедераций. Стыдно, стыдно, стыдно

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Российская команда, набрав три очка, не смогла выйти из группы и покинула турнир.
«Сборная России не мотивированна. Деньги платят им сумасшедшие. На Кубке конфедераций они сыграли в силу своих возможностей, сыграли слабо, даже из своей пульки не вышли. Не надо их прикрывать. Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, а первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот… Футбол заключается в том, чтобы взять мяч, командой догнать его до ворот и попасть в ворота.
А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться ни на кого. Значит, надо тренироваться, надо думать. С Португалией минут 10-15 был проблеск командной игры и своего рисунка, но пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли, а мы опять сидим поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно.
Надо развивать детско-юношеский спорт. Вы никогда не получите хорошего футбола, если у вас сплошь и рядом играют за большие деньги иностранцы», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».