Тарханов: Ильину ещё работать и работать, о «Зените» даже не думаем

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном переходе Владимира Ильина в «Зенит», а также рассказал о задачах «Урала» на сезон.
«Ильин сейчас на сборах, даже не было никаких разговоров о том, что он не поедет. О «Зените» даже не думаем, Владимиру нужно ещё работать и работать.
В первую очередь задача «Урала» — войти в десятку, а дальше уже посмотрим. Весь коллектив работает хорошо, надеемся на результат», – сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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