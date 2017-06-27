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Бруну Алвеш мечтает сыграть в финале Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

27 июня 2017, вторник. 14:45. Футбол

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш, который в составе сборной Португалии вышел в полуфинал Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от матча с Чили, а также признался, что мечтает сыграть в финале КК, который состоится в Санкт-Петербурге.

«Я провёл здесь много лет, но мне всё ещё кажется, что это первый раз. Горжусь, что представляю здесь Португалию. Это ещё один важный турнир для меня. Продолжу прилагать усилия, чтобы добиться ещё одной великой победы для нашей страны. Мы должны быть сильными. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы победить.

Я был очень хорошо принят в России, особенно в Санкт-Петербурге. Благодарен всем за то время, что я здесь провёл. Будет ли финал в Санкт-Петербурге особенным? Да, без всякого сомнения. Сыграть в финале – это мечта, настоящая мечта. Но давайте делать шаг за шагом. У нас игра против Чили, давайте продолжим наше путешествие», — цитирует Алвеша пресс-служба ФИФА.

Матч Португалия – Чили состоится 28 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:00 мск.

Сборная Португалии обратилась к болельщикам на русском языке
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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27 июня 2017, вторник
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