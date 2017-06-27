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Тарханов: на КК звёзды играют исключительную роль, Роналду — особенный персонаж

27 июня 2017, вторник. 14:46. Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о проходящем в России Кубке конфедераций. В полуфиналах турнира сыграют Португалия — Чили и Германия — Мексика.

«Естественно, буду продолжать смотреть Кубок конфедераций. Все четыре команды на очень хорошем уровне, трудно предположить, кто выиграет. Не могу сказать, чья школа лучше: европейская или латиноамериканская. Все команды хорошо контролируют мяч, играют в атаку. Конечно, в таких матчах звёзды играют исключительную роль, поэтому Криштиану Роналду – особенный персонаж», – сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Урал Александр Тарханов Криштиану Роналду Кубок конфедераций
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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