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Гацкан: думаю, у «Ростова» соберётся хорошая команда

27 июня 2017, вторник. 15:48. Футбол

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

«Всё хорошо, отдохнули после первого сбора три дня, набрались сил, сегодня была первая тренировка, все готовятся, это самое главное. Ждём ещё усиления. По одному приходят ребята. Думаю, будет хорошая команда, квалифицированные тренера, будем биться в каждом матче за победу.

Новые требования, тяжеловато перестраиваться, но мы профессионалы и должны уметь это делать. Такова наша работа. Нужно на максимуме выполнять это на каждой тренировке, и всё будет хорошо, будем понимать и всё делать на поле.

Ещё рано что-то говорить, пока сборы, притираемся друг к другу, но от матча к матчу всё лучше и лучше. Дай бог на втором сборе будем играть по 90 минут. Думаю, у нас соберётся хорошая команда, остались хорошие ребята с прошлого сезона. Смотрим вперёд, руководство новое, амбиции есть, в каждом матче будем играть на победу.

Думаю, всё будет хорошо. Наши болельщики должны нас поддерживать, а мы сделаем всё возможное, чтобы их порадовать», — рассказал Гацкан в беседе с пресс-службой клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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