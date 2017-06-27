Фернандеш: «Локомотив» заслуживает совсем других позиций, мы ещё покажем себя

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказал мнение, что в предстоящем сезоне его команда достойно выступит в Лиге Европы.
«Знаете, когда я покину «Локомотив», то хочу обернуться и обнаружить, что сделал клуб лучше. А то, что вы говорите про «грандов»… Уверен, что «Локомотив» заслуживает совсем других позиций и задач. И я вижу, что сейчас клуб придерживается этого курса. Мы ещё покажем себя в Европе.
В новом сезоне в приоритете – Лига Европы? Такого разделения в клубе никто не навязывает, во всех турнирах задачи амбициозные. У меня есть собственные соображения. Первый шаг – это серьёзно посоревноваться в чемпионате России. Лично для меня приоритеты такие: сначала чемпионат, потом Лига Европы и Кубок», — цитирует хавбека пресс-служба столичного клуба.