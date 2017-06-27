Полузащитник Гвинейский продлил соглашение с «Томью»

Сегодня полузащитник Никита Гвинейский продлил соглашение с «Томью» на три года. Футболист в составе томской команды приступил к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт сибирского клуба.
18-летний футболист в прошлом сезоне провёл 18 встреч в молодёжном первенстве и забил один гол, а в весенней стадии провел за основную команду восемь встреч и забил один гол в выездном матче с махачкалинским «Анжи».
Ранее сообщалась информация, что Гвинейский отправился на просмотр в стан «Спартака-2».
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