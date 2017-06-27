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«Урал» на один сезон арендовал у «Локомотива» Портнягина

27 июня 2017, вторник. 17:05. Футбол

«Урал» усилился нападающим Игорем Портнягиным. Игрок взят в аренду сроком на один сезон у «Локомотива», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

28-летний футболист уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. В составе команды Александра Тарханова Портнягин будет выступать под номером 88.

Портнягин подписал контракт с «Локомотивом» в конце августа прошлого года. В пяти матчах за «железнодорожников» форвард забил один гол. Большую часть прошлого сезона футболист был вынужден пропустить из-за проблем со здоровьем.

До перехода в «Локомотив» Портнягин выступал за «Рубин», «Томь», «Крылья Советов», «Нефтехимик» и «Спартак-Нальчик».

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Сёмин: Портнягин ещё должен прогрессировать, он человек нераскрывшийся
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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