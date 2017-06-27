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Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

27 июня 2017, вторник. 17:07. Футбол

BUD Alcohol Free, официальный спонсор чемпионата мира по футболу, дарит незабываемое лето всем поклонникам игры номер один на планете. Местом притяжения болельщиков станут лучшие площадки Москвы: бар «Стрелка» и клуб Red, баржа BUD Stadium и обновлённое пространство BUDxGIPSY. Там состоится просмотр матчей плей-офф и финала Кубка конфедераций, вечеринки и многое другое.

Бар «Стрелка»

Когда: 28 июня в 19:00, 29 июня в 19:00, 2 июля в 13:00.

Что: футбол на большом экране и дружеское барбекю во дворике у бара «Стрелка», где можно будет обсудить матч, попробовать гриль-закуски, созданные шеф-поваром специально к пиву BUD, сделать ставку в виртуальном тотализаторе и выиграть специальный приз, а также сразиться с друзьями в кикер.

Адрес: Берсеневская набережная, 14/5.

Доп. информация: вход бесплатный по предварительной регистрации: на 28 июня по ссылке, на 29 июня по ссылке.

Клуб Red

Когда: 28 июня в 19:00.

Что: футбол на большом экране, welcome drink, спортивная викторина с призами.

Адрес: Болотная набережная, 9, стр.1.

Доп. информация: вход бесплатный.

BUD Stadium

Когда: 2 июля в 19:00.

Что: баржа, на борту которой расположились футбольное поле, лаунж-зона и интерактивный бар. В программе — просмотр финального матча на большом экране, футбольный турнир среди представителей медиа, вечеринка.

Адрес: Кутузовский причал, набережная Тараса Шевченко, 29.

Доп. информация: вход по предварительной аккредитации.

BUDхGIPSY

Когда: 2 июля в 18:00.

Что: обновлённое пространство столичного клуба GIPSY, которое является эпицентром футбольного праздника. Гости станут не только свидетелями финального матча перед большим экраном, но и отдохнут в барах, массажном кабинете, барбершопе. Футбольный праздник завершится под зажигательные треки диджеев.

Адрес: Болотная набережная, 3, стр. 2.

Доп. информация: вход свободный.

Время начала трансляций матчей:

28 июня, полуфинал – 21:00

29 июня, полуфинал – 21:00

2 июля, матч за 3-е место – 15:00

2 июля, финал – 21:00.

Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

Фото: www.suninbev.ru
Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

Фото: www.suninbev.ru
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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