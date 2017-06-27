Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций

BUD Alcohol Free, официальный спонсор чемпионата мира по футболу, дарит незабываемое лето всем поклонникам игры номер один на планете. Местом притяжения болельщиков станут лучшие площадки Москвы: бар «Стрелка» и клуб Red, баржа BUD Stadium и обновлённое пространство BUDxGIPSY. Там состоится просмотр матчей плей-офф и финала Кубка конфедераций, вечеринки и многое другое.
Бар «Стрелка»
Когда: 28 июня в 19:00, 29 июня в 19:00, 2 июля в 13:00.
Что: футбол на большом экране и дружеское барбекю во дворике у бара «Стрелка», где можно будет обсудить матч, попробовать гриль-закуски, созданные шеф-поваром специально к пиву BUD, сделать ставку в виртуальном тотализаторе и выиграть специальный приз, а также сразиться с друзьями в кикер.
Адрес: Берсеневская набережная, 14/5.
Доп. информация: вход бесплатный по предварительной регистрации: на 28 июня по ссылке, на 29 июня по ссылке.
Клуб Red
Когда: 28 июня в 19:00.
Что: футбол на большом экране, welcome drink, спортивная викторина с призами.
Адрес: Болотная набережная, 9, стр.1.
Доп. информация: вход бесплатный.
BUD Stadium
Когда: 2 июля в 19:00.
Что: баржа, на борту которой расположились футбольное поле, лаунж-зона и интерактивный бар. В программе — просмотр финального матча на большом экране, футбольный турнир среди представителей медиа, вечеринка.
Адрес: Кутузовский причал, набережная Тараса Шевченко, 29.
Доп. информация: вход по предварительной аккредитации.
BUDхGIPSY
Когда: 2 июля в 18:00.
Что: обновлённое пространство столичного клуба GIPSY, которое является эпицентром футбольного праздника. Гости станут не только свидетелями финального матча перед большим экраном, но и отдохнут в барах, массажном кабинете, барбершопе. Футбольный праздник завершится под зажигательные треки диджеев.
Адрес: Болотная набережная, 3, стр. 2.
Доп. информация: вход свободный.
Время начала трансляций матчей:
28 июня, полуфинал – 21:00
29 июня, полуфинал – 21:00
2 июля, матч за 3-е место – 15:00
2 июля, финал – 21:00.
Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций
Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций