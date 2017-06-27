Адриен Силва: сборная Португалии полна желания вписать новую главу в историю

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили.
Матч Португалия — Чили состоится в среду, 28 июня, на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:00 мск.
«Я готов к завтрашнему матчу. В лучшей форме, насколько это возможно. Как остановить Видаля? У соперника сильная команда. Это будет напряжённая встреча. Будем упорно противостоять. Наша команда готова к этому.
Мы полны желания вписать новую главу в историю. Ответственность такая же, какая была и на полуфинале Евро-2016? Мы должны ответственно представлять нашу страну.
Дожди в Казани? Такие вещи не могут нам навредить. Это не скажется на командах", — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.