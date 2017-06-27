Сантуш: сборная Португалии готова к борьбе, это в нашей крови

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили.
Матч Португалия — Чили состоится в среду, 28 июня, на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:00 мск.
«Насколько сравнимы команды? Все команды разные. Чилийцы сильные, динамичные и сбалансированные. Мы готовы к борьбе. Это в португальской крови. У нас есть свои положительные стороны. Можно ли считать, что чемпионы Европы и Южной Америки – сильнейшие на этом турнире? Мои фавориты – немцы, которые стали чемпионами мира.
«Геррейро завтра точно не сыграет. Посмотрим, сможет ли он восстановиться к последующим матчам. Бернарду Силва? У нас есть ещё 24 часа, чтобы принять решение по его готовности к полуфиналу», — заявил на предматчевой пресс-конференции Сантуш, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.