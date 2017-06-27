Экс-игрок «Рубина» Ялланн: в России люди вынуждены надеяться на самих себя

Бывший футболист «Рубина» норвежец Йорген Ялланн, выступавший за казанский клуб в 2005-2006 годах, сравнил родную страну с Россией, а также поделился впечатлениями от жизни в Казани.
«У меня сложилось впечатление, что в Норвегии государство больше заботится о людях и создаёт для них все условия для комфортной жизни. В России социальные гарантии не на таком высоком уровне, поэтому граждане вынуждены больше надеяться на самих себя.
У вас есть как очень богатые люди, которые могут позволить себе всё что угодно, так и крайне бедные, чья жизнь очень тяжела. В Норвегии же большинство жителей страны находятся на одном материальном уровне, их стиль жизни не так сильно отличается друг от друга, как в России.
Казань? Я был поражён красотой города, а также его великой культурой и духом истории. Я до сих пор с теплом вспоминаю этот город. До того, как меня пригласили в «Рубин», я вообще не слышал о Казани. В 2005 году, когда я перешёл в чемпионат России, Казань отмечала тысячелетие. В этом городе по-настоящему сильны традиции, и это восхищает.
Также за время жизни в России у меня появились хорошие друзья. Люди в Казани очень дружелюбные. Они кажутся немного закрытыми, в первые встречи сложно наладить контакт, но затем, когда вы узнаёте друг друга ближе, они раскрываются, ведут себя очень искренне и много шутят. Конечно, в основном я общался с партнёрами по «Рубину», мы разговаривали на английском", — сказал Ялланн в интервью Beachsoccerrussia.