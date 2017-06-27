Сиригу перешёл из «ПСЖ» в «Торино»

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе из «ПСЖ» голкипера Сальваторе Сиригу. Итальянский клуб не стал раскрывать детали трансфера и срок контракта с 30-летним вратарём.
«Очень рад стать частью этой команды. Я выбрал „Торино“, поскольку клуб уделил мне должное внимание, и я увидел проект, который здесь строят на протяжении последних лет. Президент и клуб дали мне почувствовать себя важным для них», — сказал Сиригу.
Ранее в прессе сообщалось, что итальянец будет получать в «Торино» € 1,2 млн за сезон по трёхлетнему контракту. В минувшем сезоне Сиригу выступал на правах аренды за «Севилью» и «Осасуну».