Банега близок к возвращению в «Севилью» спустя год после перехода в «Интер»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега в скором времени должен стать игроком «Севильи». Таким образом, футболист вернётся в клуб, который покинул летом прошлого года. В июле 2016-го Банега перешёл в «Интер» на правах свободного агента. По словам агента хавбека Марсело Симоняна, его контракт с «Севильей» будет рассчитан на три года.
«Переход не завершён, потому что нужно ещё решить некоторые мелкие детали. Однако все стороны пришли к соглашению. Мы возвращаемся в «Севилью». Контракт рассчитан на три года», — приводит слова агента 28-летнего аргентинского полузащитника ESPN FC со ссылкой на ABC Sevilla.
В составе «Интера» Банега провёл 33 матча, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.