«Спартак» отдал Кутина в аренду «Тосно»

«Спартак» и «Тосно» согласовали условия аренды защитника красно-белых Дениса Кутина, сообщает официальный сайт красно-белых.
Арендное соглашение 23-летнего футболиста с клубом из Ленинградской области будет действовать с 29 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.
Кутин дебютировал в «Спартаке» 23 сентября 2014 года в кубковой встрече со «Сменой» из Комсомольска-на Амуре.
Всего он провёл за главную команду красно-белых шесть игр, три из которых — в прошлом сезоне. Кроме того, Денис сыграл в ФНЛ 54 матча за «Спартак-2» и забил три гола.
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