«Зенит» близок к трансферу нападающего «Бока Хуниорс» Павона за € 18 млн

«Зенит» близок к трансферу форварда «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Сине-бело-голубые готовы заплатить аргентинскому клубу за 21-летнего футболиста всю сумму отступных — € 18 млн, пишет Clarin.
Сообщается, что с учётом налогов сумма трансфера составит € 25 млн, но «Бока Хуниорс» получит € 18 млн чистыми. 27 июня утром Павон полетел в Италию с целью получить паспорт ЕС.
Ранее сообщалось, что Павон отказался переходить в «Зенит» и может перебраться в «Порту». В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.