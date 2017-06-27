Кононов: матчи, где «Краснодар» играл от обороны, не доставляли мне удовольствия

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в эфире программы «Тренеры. Live» рассказал о своей философии во время работы с «Краснодаром» и общении с владельцем «быков» Сергеем Галицким.
«Сезон идёт, нужны очки, и в каких-то играх надо было где-то действовать от обороны, чтобы был результат. Но они, честно говоря, не доставляли мне удовольствия даже тогда, когда мы выигрывали. Например, возьмём матч с „Зенитом“, когда мы глубоко сели в оборону. В атаку выбегали, что-то хотели придумать, но это было не то, что нужно.
Это нормальное явление, когда руководитель может беседовать с главным тренером об игре, узнавать для себя новые моменты. Когда я приехал, Сергей Николаевич достаточно многого не знал. Общаясь с ним буквально каждый день, мы брали много интересного друг у друга.
Сейчас, когда я возглавил „Ахмат“, у меня много идей, много интересных мыслей. В первую очередь будем дальше продвигать идеи Константина Ивановича и, конечно, свои», — сказал Кононов.