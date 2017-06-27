Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В. Габулов: cборная России на правильном пути

27 июня 2017, вторник. 19:27. Футбол

Вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал турнира, заняв в своей группе третье место.

«Мы провели месяц в составе сборной России, и я могу с уверенностью сказать, что в команде сложилась позитивная рабочая атмосфера. Все ребята выкладывались на каждой тренировке, в каждом матче и прекрасно понимали те требования, которые предъявлял тренерский штаб. Я провёл этот месяц с большой пользой для себя в профессиональном плане.

Да, нам не удалось выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за Кубок конфедераций, но многое было сделано для движения вперёд. Тренерский штаб ставил перед нами задачу, и мы выходили на поле только с одной мыслью – победа в каждом матче. Очень важно, что у нашей страны есть футбольная сборная, которая действительно является сплочённым коллективом. Она амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя – вся страна это видела в каждом матче Кубка конфедераций. Важно и то, что у сборной появились рисунок и качество игры, – это заслуга тренерского штаба. Да, это не всегда приводило к забитым голам, у нас были проблемы с реализацией, но с такими командами, как Португалия и Мексика, которые находятся в числе лидеров мирового футбола, наша сборная создавала хорошие голевые моменты.

Честно говоря, мне не совсем понятна критика сборной. Общественность сложно понять – то все требуют омоложения состава, смены поколений, то начинают критиковать сборную после того, как футболисты, многие из которых по сути ещё не имеют особого опыта игры за национальную команду, выходят на поле и бьются за нее.

Отдельно я хочу отметить отношение болельщиков – в каждом матче мы чувствовали просто безумную поддержку трибун, эта энергетика очень помогала! Мы благодарны болельщикам, которые приходили на стадион и несмотря ни на что поддерживали нас и гнали команду вперёд. Это значит, что в нашей стране отношение к футболу, к сборной меняется. Это было заметно в любом городе – перед выездом на каждую тренировку, на каждую игру нас встречали аплодисментами, выражали поддержку. И даже после проигранного матча в Казани у отеля собралось очень много народа – все кричали «Россия!» и благодарили за самоотдачу, это дорогого стоит. Значит, сборная, тренерский штаб, руководство российского футбола на правильном пути», — приводит слова Габулова его официальный сайт.

Бубнов: лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций – Головин
Источник: Официальный сайт Владимира Габулова Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол Владимир Габулов
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
20:45 Чичарито принял участие в тренировке сборной Мексики 27 июня
20:44 Ловчев: Смолов во всех трёх матчах Кубка конфедераций был просто нулевой
20:39 Источник: «Зенит» приобретёт Павона за € 22 млн, переход Дриусси также состоится
20:20 Агент: «Зенит» действительно предложил за Павона € 18 млн, мы изучим предложение
20:15 Три именитых европейских клуба присылали официальные запросы по Азмуну
20:08 Г. Иванов: пока не вижу Ильина в основе большого клуба, он первый год в РФПЛ
20:06 Видаль, Санчес и Браво — в фоторепортаже с тренировки сборной Чили
20:03 Навас близок к переходу в «Рубин», но ему могут помешать семейные обстоятельства
19:59 Зобнин: вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»
19:51 Кудряшов получил запросы из Турции, «Рубин» готов отдать за него сумму отступных
19:50 Нападающий «Баварии» Коман был арестован по обвинению в домашнем насилии
19:42 «Зенит» предлагает € 9 млн за защитника «Сассуоло» Ачерби
19:37 В. Габулов: обговорим с руководством «Арсенала» наше дальнейшее сотрудничество
19:30 В Самаре таксистов, слушающих шансон, предложили не допускать к работе на ЧМ
19:27 В. Габулов: cборная России на правильном пути
19:07 Кононов: матчи, где «Краснодар» играл от обороны, не доставляли мне удовольствия
18:55 «Зенит» близок к трансферу нападающего «Бока Хуниорс» Павона за € 18 млн
18:53 Контракт Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года
18:23 «Спартак» отдал Кутина в аренду «Тосно»
18:22 Полузащитник сборной Армении Григорян проходит просмотр в российском клубе
18:20 Полузащитник «Лиона» Гоналон согласовал контракт с «Ромой»
18:09 Фанаты ЦСКА обратились к руководству с просьбой покрасить элементы стадиона
18:03 Банега близок к возвращению в «Севилью» спустя год после перехода в «Интер»
17:39 Сиригу перешёл из «ПСЖ» в «Торино»
17:36 Экс-игрок «Рубина» Ялланн: в России люди вынуждены надеяться на самих себя
17:35 Сантуш: сборная Португалии готова к борьбе, это в нашей крови
17:29 Лебедев: хорошо, если Мутко пригласит к себе в кабинет меня и ещё Юрия Жиркова
17:18 Божович: минимальная задача тульского «Арсенала» – занять 10-е место в РФПЛ
17:15 Адриен Силва: сборная Португалии полна желания вписать новую главу в историю
17:10 В Казань на полуфинал КК-2017 прибыло более 3 тыс. фанатов из Португалии и Чили
17:07 Футбольная Москва: где смотреть главные матчи Кубка конфедераций
17:05 «Урал» на один сезон арендовал у «Локомотива» Портнягина
16:59 Бокий стал новым руководителем селекционного отдела «Зенита»
16:58 «Дженоа» сделает ещё одну попытку приобретения Кришито у «Зенита»
16:46 Полузащитник Гвинейский продлил соглашение с «Томью»
16:45 Фернандеш: за сборную России обидно, это разочарование для страны
16:21 «Анжи» официально объявил об аренде полузащитника «Шахтёра» Данченко
16:17 Фернандеш: «Локомотив» заслуживает совсем других позиций, мы ещё покажем себя
16:16 Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато перешёл в «Кайрат»
16:01 «Тосно» в Словении сыграет против двух хорватских и одного сербского клуба
15:48 Гацкан: думаю, у «Ростова» соберётся хорошая команда
15:39 Барбоза: Данни хотел остаться в России, но ему предлагали контракт только на год
15:30 Агент: Кайоде хочет в Россию, но приоритетная страна та, что заплатит больше
15:27 Бывший вратарь «Спартака» перешёл в «Армавир»
15:07 Дзагоев: нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017