В Самаре таксистов, слушающих шансон, предложили не допускать к работе на ЧМ

Глава Самары Олег Фурсов предложил не допускать таксистов с определённым музыкальным вкусом к работе во время чемпионата мира — 2018.
«Нам важно, чтобы в такси работали люди с определённым уровнем культуры. Чтобы не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить», — цитирует Фурсова CityTraffic.
Самара примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.
К чемпионату мира—2018 построено более 7 тыс. километров дорог