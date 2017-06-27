Навас близок к переходу в «Рубин», но ему могут помешать семейные обстоятельства

По информации «Чемпионата», защитник Сесар Навас, который недавно покинул «Ростов» и получил статус свободного агента, может как остаться в России, так и покинуть страну.
В услугах Наваса заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, и сейчас между сторонами идут переговоры. Однако семейные обстоятельства могут помешать испанцу остаться в России. Скоро 37-летний защитник должен принять решение о том, где продолжит карьеру.
Под руководством Бердыева Сесар отыграл в «Рубине» шесть сезонов, а в 2015-м покинул команду вместе с тренером и провёл в «Ростове» два сезона.
Сесар Навас покинул «Ростов»