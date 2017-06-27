Три именитых европейских клуба присылали официальные запросы по Азмуну

По информации «Чемпионата», нападающий «Ростова» Сердар Азмун мог продолжить карьеру в Италии, Германии или Англии, но сейчас находится в шаге от перехода в «Рубин».
«Ростову» пришло сразу три официальных предложения по Азмуну от топ-5 клубов Серии А, Бундеслиги и АПЛ. Однако накануне появились фотографии иранца в футболке «Рубина» из прямой трансляции в «Инстаграме». Форвард неоднократно говорил, что новый главный тренер казанцев Курбан Бердыев для него футбольный отец и что он полностью доверяет этому специалисту.
В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.