Тульский «Арсенал» проиграл австрийскому «Вольфсбергу» в контрольном матче

Тульский «Арсенал» провёл свой первый контрольный матч на сборах в Австрии. Соперником подопечных Миодрага Божовича стал местный клуб «Вольфсберг», который минувший сезон завершил на восьмом месте в таблице австрийской Бундеслиги. «Арсенал» потерпел поражение со счётом 1:2.
В самом начале матча Федерико Расич вывел тульскую команду вперёд, а во втором тайме «Вольфсберг» забил дважды.
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Вольфсберг» (Вольфсберг, Австрия) — 1:2 (1:0)
Голы: Расич, 3 (1:0); Нуц, 58 (1:1); Топчагич, 63 (1:2).
Следующий контрольный матч матч на сборе «Арсенал» проведёт 30 июня. Соперником станет венская «Аустрия».