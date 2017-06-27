Аргентинский арбитр Питана назначен на полуфинальный матч КК Германия — Мексика

На полуфинальный матч Кубка конфедераций — 2017 между сборными Германии и Мексики назначена аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, помогать Питане будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Четвёртым арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Рикки, итальянец Эленито Ди Либераторе и португалец Артур Диаш.
Полуфинальный матч Кубка конфедераций Германия — Мексика состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнётся в 21:00 мск.
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