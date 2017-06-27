«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» € 80 млн за Хамеса

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Английский клуб готовится сделать «сливочным» предложение о трансфере колумбийского футболиста за € 80 млн, пишет интернет-портал Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
Сообщается, что Родригеса не устраивает положение игрока замены в «Королевском клубе»: в последнем сезоне он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. 25-летний хавбек стал автором 8 голов и 6 результативных передач.
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