Геркус: уверен, Сёмин будет работать долго и счастливо

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу работы Юрия Сёмина на посту главного тренера «железнодорожников».
«Если «Локомотив» будет двигаться в русле тех задач, которые поставлены перед командой, за будущее Юрия Павловича беспокоиться не стоит. Команда не должна по ходу сезона выпадать из числа активных претендентов на место в пятёрке. При этом должна выполняться и вторая задача – по введению в состав молодых футболистов. Если по каким-то причинам Юрий Павлович будет испытывать сложности, это станет вопросом многостороннего обсуждения.
Думаю, Сёмин готов вводить в состав молодёжь. Юрий Павлович умел это делать всегда. Пример? Чемпионская команда 2004 года.
Что касается его работы в прошлом сезоне, то плюсов, по счастью, больше, чем минусов. Минусы? Юрий Павлович сам назвал их – некоторые игры были проведены не лучшим образом. Кроме этого я считаю, что можно было активнее ставить в состав молодёжь. Особенно в конце сезона, когда стало ясно, что за места на самом верху таблицы «Локомотив» уже не борется.
Уверен, что Юрий Павлович будет работать долго и счастливо. В качестве главного тренера? Тут многое зависит от возможностей и желания самого Юрия Павловича. Пока он говорит, что может и хочет работать. И мы это видим", — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.