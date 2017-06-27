Сборная Германии обыграла Англию и вышла в финал молодёжного ЧЕ-2017

Сборная Германии U21 одержала победу над Англией U21 в полуфинале молодёжного чемпионата Европы — 2017. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались немцы — 4:3.
В основное время матча голами в составе англичан отметились Демарай Грей и Тэмми Абрахам, за немцев забивали Дейви Зельке и Феликс Платте. В серии пенальти решающим оказался промах с 11-метровой отметки Нейтана Редмонда.
Финал ЧЕ-2017 U21 пройдёт 30 июня. Сборная Германии встретится с победителем пары Испания — Италия. Матч между этими сборными начнётся сегодня в 22:00 мск.