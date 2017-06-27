Пошкус сменил Парамонова на посту главного тренера молодёжной команды «Амкара»

«Амкар» на своём официальном сайте объявил о смене главного тренера в молодёжной команде. Вместо Константина Парамонова на этом посту будет работать Робертас Пошкус.
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38-летний литовец выступал в чемпионате России за «Крылья Советов», «Зенит», «Сибирь», московское «Динамо», «Ростов» и «Урал». По окончании сезона-2012/13 Пошкус завершил игровую карьеру и, получив лицензию УЕФА категории PRO, работал тренером в чемпионате Литвы.
Парамонов останется в системе «Амкара» и будет курировать академию и аналитическую службу клуба.