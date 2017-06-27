Защитник Дани Алвес попрощался с болельщиками «Ювентуса». Ранее генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта сообщил, что бразилец расторгнет контракт с клубом. В прессе ходят слухи, что Алвес продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
«Хотел бы поблагодарить болельщиков „Ювентуса“ и моих партнёров по команде, которые приняли меня как настоящие профессионалы. Думаю, что моя преданность была знаком уважения к этому клубу и его фанатам. Приношу извинения болельщикам „Ювентуса“, если иногда им казалось, что я делаю что-то назло клубу; у меня просто специфический способ самовыражения.
Я не играю в футбол за деньги, я играю в футбол, потому что люблю свою профессию и тех, кто является её частью. Оставляю вам право судить о моих достижениях. Я люблю футбол, и деньги никогда не станут для меня мотивацией сменить клуб", — написал Алвес в своём «инстаграме».