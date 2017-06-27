Геркус — о новом контракте Миранчука: решающее значение имела позиция Алексея

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.
«Решающее значение имела позиция самого Алексея. Его представители в ходе переговоров тоже поменяли свою точку зрения. Они прислушались к нашим словам о том, что карьера игрока должна быть приоритетом при принятии решения о смене клуба. Благодаря этому нам удалось договориться о продолжении сотрудничества на приемлемых условиях. Планка финансовых требований была существенно снижена — по сути, в два раза.
Главный аргумент, который должен был воздействовать на Алексея, следующий: накануне чемпионата мира игроку с таким потенциалом, который явно прогрессирует с нами, нужно оставаться в комфортной для его развития среде. Не стоит рисковать потерей этого потенциала, делая стрессовые перемещения – в другой клуб, город, к другому тренеру. Думаю, что сделкой удовлетворены все стороны», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
Геркус также подтвердил, что после 2018 года клуб отпустит Миранчука, если поступит достойное предложение.
«Предложение, которое пойдет пользу игроку, будет встречено с пониманием», — заявил президент «железнодорожников».