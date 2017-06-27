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Геркус — о новом контракте Миранчука: решающее значение имела позиция Алексея

27 июня 2017, вторник. 22:39. Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Решающее значение имела позиция самого Алексея. Его представители в ходе переговоров тоже поменяли свою точку зрения. Они прислушались к нашим словам о том, что карьера игрока должна быть приоритетом при принятии решения о смене клуба. Благодаря этому нам удалось договориться о продолжении сотрудничества на приемлемых условиях. Планка финансовых требований была существенно снижена — по сути, в два раза.

Главный аргумент, который должен был воздействовать на Алексея, следующий: накануне чемпионата мира игроку с таким потенциалом, который явно прогрессирует с нами, нужно оставаться в комфортной для его развития среде. Не стоит рисковать потерей этого потенциала, делая стрессовые перемещения – в другой клуб, город, к другому тренеру. Думаю, что сделкой удовлетворены все стороны», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

Геркус также подтвердил, что после 2018 года клуб отпустит Миранчука, если поступит достойное предложение.

«Предложение, которое пойдет пользу игроку, будет встречено с пониманием», — заявил президент «железнодорожников».

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!»
Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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