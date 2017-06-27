«Ахмат» показал, как команда тренируется в Австрии

В Австрии продолжаются подготовительные сборы «Ахмата», на которых подопечные Олега Кононова проведут ещё три контрольных матча, ближайший — с чемпионом Австрии «Ред Булл» (28 июня). Пресс-служба грозненцев опубликовала видеоролик, посвящённый сегодняшнему занятию.
Во вторник у «Ахмата» была одна тренировка. В первой её части футболисты провели комплекс упражнений под началом тренера по физподготовке. После состоялась работа на технико-тактические действия. В заключительной части игроки вновь вернулись в расположение тренера по физподготовке. В полную силу в общей группе работает Беким Балай. Албанец пропустил из-за восстановления часть первых сборов, но продолжил готовиться на тренировочной базе во время командных выходных.
До окончания сборов «Ахмат» также сыграет с болгарским «Лудогорцем» (2 июля) и швейцарским «Янг Бойз» (5 июля).
Видео можно посмотреть на канале «Ахмата» в YouTube.