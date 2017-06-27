Лиссабонский «Спортинг» объявил о переходе Бруну Фернандеша за € 8,5 млн

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш перешёл из «Сампдории» в «Спортинг», сообщается на официальном сайте клуба из Лиссабона.
Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Кроме того, предусмотрены бонусы в размере € 500 тыс. Срок контракта 22-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитан на пять лет. В контракте прописаны отступные в размере € 100 млн. Итальянский клуб также получит 10% от суммы будущей перепродажи.
В прошлом сезоне Бруну Фернандеш в 33 матчах итальянской Серии A забил пять голов и сделал две голевых передачи.
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