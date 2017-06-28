Сёмин: отдых необходим, но Гилерме, Ал. Миранчук и Тарасов почти не играли на КК

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, когда в расположение команды прибудут выступавшие за сборную России на Кубке конфедераций игроки, а также ответил на вопросы по поводу Ари, Соломона Кверквелии и Антона Миранчука.
«Отдых необходим, но Гилерме, Алексей Миранчук и Тарасов практически не играли на Кубке конфедераций. Только Тарасов выходил, и он провёл на поле мало времени. Им предоставлен недельный отпуск. 2 июля они должны быть в Баковке на тренировке. Мы 1-го числа приезжаем, они 2-го ещё будут одни тренироваться.
Доволен, что Ари останется с нами. Хотел бы, чтобы ещё продлили некоторых игроков, поскольку у нас в обороне очень большие проблемы. Кверквелию — в том числе. Антон Миранчук реально претендует на роль игрока стартового состава команды. Но ещё есть время, есть серьёзные матчи перед Суперкубком и чемпионатом. На сегодня он выглядит очень хорошо», — сказал Сёмин в эфире программы «Все на матч».