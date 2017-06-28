Трансфер словенца Маера обошёлся «Ростову» в € 250 тыс.

За переход словенского полузащитника Жана Маера «Ростов» заплатил € 250 тыс., сообщает Rtvslo.si.
О переходе 25-летнего хавбека «Ростов» объявил 26 июня, предыдущим клубом Маера был словенский «Домжале». Контракт рассчитан по схеме «3+1».
За «Домжале» новичок «Ростова» выступал на протяжении последних пяти сезонов, провёл 148 матчей, забил 11 голов и сделал семь голевых передач.
Маер уже присоединился к своей новой команде на втором сборе, который стартовал в понедельник в Австрии.
Напомним, что за команду с берегов Дона выступает соотечественник Маера защитник Миха Мевля.